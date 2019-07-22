

الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

يواصل برنامج المتسوق السري السعي للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه أحد مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث نظم البرنامج ورشة عمل للمتعاونين مع البرنامج بمكتب معالي وزير الصحة بمحافظة جدة للتعرف على آلية تنفيذ الزيارات وكيفية التعامل مع استمارة التقييم، بالإضافة إلى التعرف على السيناريوهات التي تنفذ عند تقمص دور المريض في اي منشأة تتبع لوزارة الصحة من أجل نقل الصورة الواقعية لأصحاب القرار، وقد حضر الورشة عدد من المتعاونين من مختلف مناطق المملكة.

وقام فريق البرنامج بتغطية زيارة جميع المراكز الصحية في المملكة خلال شهر البالغ عددها 2399 مركزاً، بمعدل ساعات عمل بلغت240 ساعة، في 20 منطقة متضمنة التجمعات الصحية، فيما نفذ الزيارات عدد 47 شخص.

يذكر أن البرنامج يعمل على متابعة تعديل وتحسين الملاحظات المرصودة خلال الزيارات السابقة لكل منشأة، ويعد هو الأكبر على مستوى المملكة، لتحقيق نقلة في الخدمات الصحية.

// انتهى //

17:38ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج المتسوق السري بـ"الصحة" ينظم ورشة عمل للمتعاونين في جده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.