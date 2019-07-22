السعودية اليوم / سفارة المملكة بلندن تحتفي بالطلبة السعوديين المشاركين في أولمبياد الرياضيات



لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، استقبل القائم بأعمال السفارة سعود بن ناصر الحمدان الوفد المشارك في مسابقة ألمبياد الرياضيات 2019 التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد في مدينة باث البريطانية.

ونقل القائم بأعمال السفارة تحيات وتهنئة سمو السفير وفخره واعتزازه بالإنجاز الذي قدموه في هذه المسابقة التي تعكس حرص القيادة يحفظها الله على الشباب وتطويرهم وأن خير دليل على ذلك شمول رؤية المملكة الطموحة 2030 على تطوير التعليم ومهارات الشباب بما يتلاءم مع المرحلة القادمة.

وفي نهاية اللقاء قُدمت شهادات تقدير وهدايا تذكارية للمشاركين تكريماً لهم ولمشرفيهم على الإنجاز الذي حققوه.

يذكر أن المملكة حققت خمس ميداليات منها ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، ومحققة بذلك المركز الـ 33 من بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد.

وفي رحلة عودتهم كرمت الخطوط

// انتهى //

17:30ت م

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لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، استقبل القائم بأعمال السفارة سعود بن ناصر الحمدان الوفد المشارك في مسابقة ألمبياد الرياضيات 2019 التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد في مدينة باث البريطانية.ونقل القائم بأعمال السفارة تحيات وتهنئة سمو السفير وفخره واعتزازه بالإنجاز الذي قدموه في هذه المسابقة التي تعكس حرص القيادة يحفظها الله على الشباب وتطويرهم وأن خير دليل على ذلك شمول رؤية المملكة الطموحة 2030 على تطوير التعليم ومهارات الشباب بما يتلاءم مع المرحلة القادمة.وفي نهاية اللقاء قُدمت شهادات تقدير وهدايا تذكارية للمشاركين تكريماً لهم ولمشرفيهم على الإنجاز الذي حققوه.يذكر أن المملكة حققت خمس ميداليات منها ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، ومحققة بذلك المركز الـ 33 من بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد.وفي رحلة عودتهم كرمت الخطوط السعودية الطلبة السعوديين المشاركين في الأولمبياد والوفد المرافق لهم أثناء استقبالهم بالمطار وداخل الطائرة والاحتفاء بهم أثناء رحلة عودتهم إلى الوطن.// انتهى //17:30ت م0181

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