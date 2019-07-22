السعودية اليوم / مصرع واصابة 45 شخصاً على الأقل في انفجار بالعاصمة الصومالية



مقديشو 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

لقي مالا يقل عن 17 شخصاً مصرعه وأصيب 28 آخرين في انفجار قنبلة اليوم خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضح مدير مستشفى المدينة في مقديشو محمد يوسف، أن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصاباً بينهم 12 في حالة حرجة.

وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

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17:13ت م

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