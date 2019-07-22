السعودية اليوم / جامعة جدة توقع اتفاقية للبدء في تنفيذ "أكاديمية جدة لتعليم القيادة للسيدات"



جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان بمكتبه اليوم ، اتفاقية بدء تنفيذ "أكاديمية جدة لتعليم القيادة للسيدات" مع إحدى الشركات المختصة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف.

وتتضمن الاتفاقية البدء في إعداد الميادين والمباني والمرافق الخاصة بالأكاديمية وفق أحدث المعايير والمواصفات ، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومنها قطاع المرور والإسهام في توفير الحلول المناسبة والمتكاملة في تعليم قيادة المركبات.

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17:06ت م

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