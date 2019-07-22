شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: تدمير مخازن صواريخ وأسلحة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي استهدفت المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخاً باليستياً.

وفي موضوع آخر، أكد الملكي أن المليشيا لازالت تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأضاف المالكي أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تقديم المساعدات للشعب اليمني.

وتابع المالكي: احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية لـلشعب اليمني.

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على الصعيد العسكري، قال المالكي، إن التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للميليشيات الحوثية.

ولفت المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية تعامل مع أهداف مشروعة داخل صنعاء.

ولفت إلى أن التحالف يقوم بحماية المواطنين اليمنيين بناء على طلب من الشرعية في اليمن.