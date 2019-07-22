4 جهات حكومية بورشة المخطط العام والتصميم الحضري

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشّنت شركة رؤى المدينة القابضة بالمدينة المنورة وبمشاركة 4 جهات حكومية ورشة عملها عن المخطط العام والتصميم الحضري.

وتأتي الورشة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الزوار قاصدي المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

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وتنطلق ورشة العمل من باب التعاون المتبادل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المتمثلة بأمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير وأمانة المنطقة ووزارة المالية، حيث تهدف الورشة إلى تبادل ونقل الخبرات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركات مرموقة وعالمية في مجال التخطيط بالإضافة إلى مستشارين متخصصين في مجال الفندقة والضيافة والنقل والحشود.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة خالد بن محمد التلمساني أن ورشة العمل تهدف لبحث مجالات التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك في طور عمل الشركة لإعادة تصميم المخطط العام لمشروع دار الهجرة بحيث يعد نقلة نوعية فيما يقدمه لأهالي منطقة المدينة المنورة وزوارها في جميع القطاعات السكنية والترفيهية والتسويقية، كما تضم عدداً من المشاريع الاستثمارية الهامة.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أعلن عن تأسيس شركة رؤى المدينة، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.6 مليون متر مربع، تشمل منظومة متكاملة من الأعمال والمشاريع المختلفة في عدد من المجالات المتنوعة (الفندقية والتجارية والسكنية)، بالإضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف الهادفة لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية، وكذلك المحتوى المحلي للمدينة المنورة.