حساب المواطن يجيب مستفيد ترك وظيفته وليس لديه دخل هل يوجد إمكانية لزيادة الدعم ؟

نتابع معكم في تفاصيل حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية، حيث كشف برنامج الدعم على أن إي تعديل على بيانات المستفيد يتم بعدها القيام بدراسة قيمة الدعم المقدم له من خلال البرنامج، وقد جاء ذلك من خلال رد البرنامج على سؤال مواطن قال فيه : ” لقد تركت العمل ولا يوجد لدي دخل شهري ودخلت على البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن وقمت بتعديل هذه الفقرة، فهل يوجد زيادة في الدعم أو يبقي كما هو ؟ ” ، وقد رد البرنامج قائلاً : ” أنه في حال طرأ إى تغيير على البيانات لديك، وتم التعديل عليها، وسوف يتم دراسته والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن يمكنك عزيزي المواطن إستخدام الدعم التقديرية من هـــنــا

شروط الأهلية في حساب المواطن

ضمن الشروط أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يغادرها لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهر الماضية . أن تكون تتوافق البيانات المفحص عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة متوافقة . يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومي أو السجون وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

التسجيل في حساب المواطن

أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن على أن التسيجل ما زال متاح لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل من أجل الإستفادة من الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المحدود والتي تحقق شروط الأهلية في حساب المواطن ، ويمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي هـــنــا