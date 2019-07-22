شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدير «صحة حائل» في أول حديث له بعد تمديد تكليفه؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) أكد مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري في أول حديث له بعد تمديد تكليفه عاما أخر مديراً لصحة حائل: صحة حائل مستمرة في تقديم اعلى الخدمات الصحية والطبية ومستمرة في ذلك مضيفاً أن الجميع يستشعر المسؤولية لتقديم العمل المقرون بالجهد العالي في التطوير والتحسين والإصلاح، خاصة مع التحول الوطني لوزارة الصحة أو من خلال رؤية المملكة 2030. وأضاف: "المرحلة القادمة أمامنا استكمال مشاريع الصحية التي بدأنا بها مع فريق العمل في صحة حائل وبمتابعة سمو أمير حائل الامير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل وسمو نائبه ودعم معالي وزير الصحة لاستكمال المشاريع الصحية بالمنطقة والتي ستحسن نوعية الخدمات الصحية بصورة مثالية. وحول تأسيس التجمع الصحي قال: هي مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ويعتبر التجمع شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد، بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية وتنقله بين أنواع عدة للرعاية.



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