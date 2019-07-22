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لتعزيز التعاون العلمي.. خالد الفيصل يشهد توقيع شراكات بين «السجون» و4 جامعات

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جدة - خالد شويل - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع عِدة شراكات استراتيجية بين مديرية السجون بالمنطقة، وجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف لتعزيز مجالات التعاون العلمي، والأكاديمي، والاستشارات البحثية والطبية والتعليمية.

وتأتي الشراكات تأسيساً للتعاون المستمر بين الجامعات، ومديرية السجون بالمنطقة، وتفعيلاً لجانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود الحالية إلى الإسهام في إعادة تأهيل النزلاء، كذلك تفعيل المسارات التدريبية والمهارية لمنسوبي مديرية السجون بالمنطقة بما يتماشى مع التطور المستمر في عمليات وخدمات السجون.


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