شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التعاون العلمي.. خالد الفيصل يشهد توقيع شراكات بين «السجون» و4 جامعات والان مع التفاصيل
وتأتي الشراكات تأسيساً للتعاون المستمر بين الجامعات، ومديرية السجون بالمنطقة، وتفعيلاً لجانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود الحالية إلى الإسهام في إعادة تأهيل النزلاء، كذلك تفعيل المسارات التدريبية والمهارية لمنسوبي مديرية السجون بالمنطقة بما يتماشى مع التطور المستمر في عمليات وخدمات السجون.
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