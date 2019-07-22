شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة السياحة» تعلن تفاصيل «موسم الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

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يحتضن سوق الخليج 365 لأول مره أبرز الحضاراتالفصحى، وخصص الموسم ثلاثة خطوط قطارات لنقل الزواربين محطات السوق الـ 11. أما مهرجان الهجن فبلغت قيمة جوائزه 52 مليون ريال، وستنطلق السباقات فيه بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطاً، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاً، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.

ومن أبرز تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان المتاحف والدكاكين، والحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية وخيمة السواليف والقصيد عن الهجن وتاريخها والمعارض الفنية والمنحوتات والفنون التشكيليه، ومراسم الأطفال والمعزوفات الكاملة على الطبول والعرض الماسي، وعروض النار والرؤوس الفارغة والبيانوا ومدينة السيرك وغيرها منالفعاليات.

أما قرية ورد ستكون في منتزه الردف لعرض ما اشتهرت به الطائف من ورد طبيعي الأغلى عالمياً، وستمنح القرية المشاهد التفاعلية لعمليات جني الورود والتقطير وحركة البيع والشراء والمختبرات، وانتاج جميع المأكولات بنكهة الورد ومتحفاً للورد والألعاب النارية بنهاية كل أسبوع، إضافة لخط الفن الذي يتكون من 50 جناحاً وتشتمل سادة البيد روزنامة مسابقة سادة البيد، على العاب التحدي والقوة والمغامرات في مرتفعات جبال الهدا والشفا، وتسلق الجبال وسيتخللها محطات شواء جبايه ومسامرات فنية.