“جديد” رابط حساب المواطن بداية صرف الدفعة ال21 / تأكيدات على تقديم موعد صرفها

حساب مواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي.

أكد حساب المواطن في شأن موعد صرف الدفعة ال21، والمقرر لها أن تصرف في يوم 10 أغسطس القادم، ولكن تم تقديم موعد صرفها ليكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس، وجدير بالذكر أن عمليات التسجيل للدفعة ال21 مازالت مستمرة حتي موعد إداعها.

رابط التسجيل لحساب المواطن

قد أعلن حساب المواطن عن مبلغ الدفعة ال20 الذي وصل إلى 2.6 مليار ريال، وقد استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، حيث تم اليوم الأربعاء 10/7/2019، إيداع الدفعة ال20 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ومنذ الساعات الأولي من صباح اليوم وتستقبل حسابات المستفيدين مما تنطبق عليهم شروط الأهلية مبالغ الدفعة ال20.

تم صرف الدفعة ال19 من برنامج حساب المواطن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019، علي أنه بدأ التسجيل للحصول علي الدفعة ال20 من الدعم خلال هذا الشهر، من خلال الدخول علي رابط برنامج حساب المواطن، الذي نوفره من خلال المقالة في السطور التالية، والتسجيل طبقاً للشروط الواجب توافرها في المستحقين، حيث يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته في اليوم العاشر ون كل شهر، وقد أصدر حساب المواطن بيان يوضح فيه المبالغ التي تم صرفها لمستفيدي الدفعة ال19، حيث بلغت 2.5 مليار ريال بنسبة 7% للنساء أصحاب الآسر و93% للرجال.

للتحقق من الأهلية الدخول علي الرابط التالي من هنا

بيان برنامج حساب المواطن

وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات من هنا

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس. Advertisements

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.

ونحن من خلال متابعتنا لكل جديد نقدمه لكم، حرصاً منا على تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ليستفيد متابعينا، ونتمني لكم جميعا التوفيق.

وقد أكد حساب المواطن أن الصرف سيتم اليوم الإثنين 10/6/2019، حسب المواعيد المقررة بالنظام، وماهي إلا ساعات ويتم الصرف للمستحقين.