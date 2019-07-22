«الخدمة المدنية» تحدّد موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، موعد بدء إجازة عيد الأضحى بالنسبة للموظفين الحكوميين، مشيرة إلى أن عدد أيام الإجازة يبلغ أحد عشر يومًا.
وقالت الوزارة ردًا على سؤال أحد المواطنين- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
ولم تحدّد الوزارة عدد أيام إجازة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
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