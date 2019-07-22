كلب مفترس يهاجم شابًا في الطائف.. ومستشفى ظلم ينقذه

أنقذ فريق طبي تابع لمستشفى ظلم العام، حياة شاب تعرَّض لهجوم من كلب مفترس في إحدى القرى الواقعة شمال مركز ظلم بالطائف.

وكان الشاب قد تعرَّض لجروح متعددة في الصدر والذراعين والقدمين بعد أن هاجمه الكلب المفترس.

وتمَّ استقبال الشاب في قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام، وقدِّمت له الإسعافات الأولية، وتعامل الفريق الطبي مع الإصابات التي تعرَّض لها الشاب.

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وبادر الفريق الطبي بإعطاء الشاب التطعيمات اللازمة، وتقديم الإسعافات والعلاج اللازمين مع تحويل الشاب لقسم التنويم لمواصلة الرعاية الطبية.

وغادر الشاب المستشفى بعد استقرار حالته، فيما تعيد الحادثة التذكير بمشكلة الكلاب الضالة التي أصبحت منتشرة بشكلٍ ملحوظ داخل محافظة الطائف وقراها والمراكز التابعة لها.

وتشكل الكلاب الضالة خطرًا على الأهالي من حيث شراستها وأصواتها المزعجة ليلًا، فضلًا عن دورها في انتشار الأمراض.