خنق والدته بحديدة وذبحها بسكين.. تنفيذ القتل تعزيرًا في محمد حكمي بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة، وذلك بعدما أقدم محمد بن أحمد صغير حكمي (سعودي الجنسية) على قتل والدته، شفاء بنت عيسى بن أحمد عبدالعزيز، بخنقها بحديدة، وذبحها بسكين.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، ولبشاعة الجريمة فقد تمَّ الحُكم عليه بالقتل تعزيرًا.

وتمَّ تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتمَّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في الجاني، محمد بن أحمد صغير حكمي، اليوم الاثنين، في محافظة جدة بمنطقة مكة.

وشددت ووزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدَّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.