حج / رئاسة الحرمين الشريفين تُطلق برامج وخدمات إرشادية لحجاج بيت الله الحرام



مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية جمُلةً من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - وبإشراف وتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله الفريح أن عدد البرامج التي ستقدمها الادارة خلال موسم الحج لهذا العام ما يقارب 100برنامج وخدمة مقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّن الشيخ الفريح أن الخدمات والبرامج اشتملت على الدروس والمحاضرات التي يشارك فيها أصحاب المعالي والفضيلة العلماء، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية بمختلف اللغات، وإجابة السائلين، والنشر الإلكتروني، والبرامج والأنشطة المخصصة , وبث الدروس عبر شبكة الإنترنت , واستضافة النخب العلمية.

وتتمثل خدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الريادة في أحسن الرفادة منافع الحج المبرور , وإقامة الصلاة في الحج بالتي هي أحسن لنُعظم البيت توعية بِلغتكم, و شراكة فاعلة , الدِين النصيحة , وتبصرة التِقانة في الحج هداية الذاكر الصغير من الحجاج , البرامج التوعوية عبر مراكز الهيئة, مسائل العقيدة حول الكعبة, هدايات للمسلم الجديد, وحرماً أمناً , ويوم عرفة توعية وأحكام السكينة في يوم النفرة, والتعجل الحج , ولقاء العلماء هدايات في الهدايا, وخدمات المصاحف وتفعيل, برامج تصحيح التلاوة , ومقرأة الحرمين الشريفين, وتوزيع الكتب والمطبوعات, وتعليم القرآن وخدمات اللغات والترجمة تمثلت في ترجمة خطب يوم الجمعة ويوم عرفة والدروس بأكثر من لغة , وبرنامج الحج من منبر المسجد الحرام , واقتباسات مختاره من الأدعية في صفة الحج , وأدعية وأحكام صلاة للجنائز ,و الإرشاد المكاني حيث يقوم بخدمه الزوار والمعتمرين, ويهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه التائهين غير الناطقين باللغة العربية في ممرات وأروقة وساحات المسجد الحرام بأكثر من لغة "الإنجليزية، الفرنسية, الأردية, الملاوية, الفارسية, الهوساوية, التركية, الصينية, البنغالية".

كما تقدم الإدارة خدمات الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي من خلال نشر المواد الصوتية والمرئية عبر موقع الرئاسة, ومواقع التواصل الاجتماعي , وإصدارات عدد من المنشورات التوعوية خلال موسم الحج, إضافة الى إصدار مختارات من تراث المسجد الحرام من خُطب منابر الحج , وإدارة التطويف تمثلت خدماتها في برنامج إرشاد ودلالة, وبرنامج رسالتنا عظيمة, برنامج تحفيز, وبرنامج تمم نسكك, وحقق مقصدك, برنامج التطويف على هدي النبوة, وغيرها من الخدمات والبرامج الإدارات التوجيهية, وتأتي هذه للمشاركة الفعالة من جميع الادارات والأقسام في الرئاسة.

// انتهى //

15:22ت م

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