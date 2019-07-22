السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يستقبل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني



إسلام آباد 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي في مكتبه بمقر السفارة اليوم معالي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني خالد مقبول صديقي الذي زار سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

// انتهى //

15:22ت م

0145



إسلام آباد 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي في مكتبه بمقر السفارة اليوم معالي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني خالد مقبول صديقي الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.// انتهى //15:22ت م0145

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