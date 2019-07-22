حج / سمو أمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء



المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على خطة عمل الهيئة لموسم حج عام 1440هـ في المدينة المنورة، مؤكداً سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على سلامة غذاء حجاج بيت الله الحرام ومأمونية دوائهم.

وقدم معالي الدكتور الجضعي لسموه خلال الاستقبال، التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وخطة عمل الهيئة لموسم الحج في المدينة المنورة.

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15:19ت م

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