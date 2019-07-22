حج / محافظ الطائف يتفقد استعدادات موسم الحج في مركز البهيته



الطائف 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق22 يوليو 2019 م واس

قام معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم, بجولة ميدانية يرافقه عدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية للوقوف على استعدادات موسم الحج في مركز البهيته الأمني.

ووقف معاليه خلال جولته على جاهزية الخدمات المقدمة والتأكد من عملها بكفاءة في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية أثناء مرور الحجاج عَبرها في طريقهم إلى بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وشملت الزيارة التفقدية نقطة صالة الحجاج ومسجد الميقات و نقطة فرز "البهيتة" المركزية و"طريق الشامية".

والتقى معالي محافظ الطائف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, وذلك لتفقد مشروع الاتصالات المتنقلة بنقطة الشامية، والتي تعتبر ركيزة مهمة لدعم القطاعات الأمنية وزوار بيت الله الحرام.

من جانبه عبر معالي الطائف عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على متابعته لدعم قطاع الاتصالات بمركز البهيتة والمراكز التابعة لها.

كما قدم شكره وتقديره لجميع الدوائر الحكومية المشاركة في استعدادات موسم الحج في جميع النقاط لاستقبال ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

15:19ت م

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