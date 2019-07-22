السعودية اليوم / الكشافة العربية تمنح قلادة الكشاف العربي لسعودييّن



الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أقرت اللجنة الكشفية العربية منح الدكتور والرائد الكشفي عصام يحيى الفيلالي ، والقائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري ، من منسوبي جمعية الكشافة العربية

وتمنح قلادة الكشاف العربي عادة للقادة الكشفيين الذين لهم دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث ، والتي لها اثر في خدمة الحركة الكشفية والنهوض بها، وأثرت الساحة الكشفية بالإصدارات والمؤلفات ، ولهم دور استثنائي من خلال عملهم باللجان الفرعية العربية.

من جهته أعرب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز المستحق لأثنين من القيادات الكشفية المتميزة على المستوى العربي وهو ما يؤكد أن الكشافة السعودية رقماً متقدماً دائماً ومتميزاً على مختلف الأصعدة.

// انتهى //

15:18ت م

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الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأقرت اللجنة الكشفية العربية منح الدكتور والرائد الكشفي عصام يحيى الفيلالي ، والقائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري ، من منسوبي جمعية الكشافة العربية السعودية , قلادة الكشاف العربي ، بناء على تزكيتهما من اللجنة الكشفية العربية الفرعية للقلادة والأوسمة الرفيعة التي عقدت اجتماعها مؤخراً بالقاهرة ، حيث سيتم تقليدهما خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الــ 29 الذي يعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 6 - 12/ 9/ 2019م.وتمنح قلادة الكشاف العربي عادة للقادة الكشفيين الذين لهم دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث ، والتي لها اثر في خدمة الحركة الكشفية والنهوض بها، وأثرت الساحة الكشفية بالإصدارات والمؤلفات ، ولهم دور استثنائي من خلال عملهم باللجان الفرعية العربية.من جهته أعرب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز المستحق لأثنين من القيادات الكشفية المتميزة على المستوى العربي وهو ما يؤكد أن الكشافة السعودية رقماً متقدماً دائماً ومتميزاً على مختلف الأصعدة.// انتهى //15:18ت م0141

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