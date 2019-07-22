السعودية اليوم / محافظ الداير يتفقد مزاع البن بالمحافظة



الداير بني مالك 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واس

تفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة ، اليوم ، عددا من مزارع البن بجبل آل سلمى التابعة للمحافظة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف مراكز وقرى المحافظة.

واطلع "بن لبدة" على الجهود المبذولة من قبل المزارعين، وشاهد التقنيات المستخدمة في الزراعة والتحصيل, مشيدا بعناية آهالي محافظة الداير بمحصول البن.

واستمع محافظ الداير إلى شرح مفصل عن الخطوات التي تم تحقيقها في مجال زراعة البن و تجربة زراعة الهيل وزراعة الموز و اصناف مختلفة من الفواكه من حيث الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للبن لزيادة المحصول السنوي من خلال زيادة الشتلات داخل المزارع.

ونوه محافظ الداير بني مالك بما تجده المحافظة وبقية محافظات المنطقة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يجده المزارعون من دعم واهتمام وعناية انعكست بشكل إيجابي على تنشيط الحركة الزراعية بالمحافظة.

//انتهى//

15:10ت م

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