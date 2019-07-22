السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه المكلف حديثاً



سكاكا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، يرافقه نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة منطقة الجوف.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح من اللواء قحاط عن سير العمل في المنطقة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة.

وقدم سموه التهنئة للواء الوذيناني بهذه الثقة متمنياً له التوفيق.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي جهود رجال الأمن في جميع قطاعات.

// انتهى //

14:51ت م

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