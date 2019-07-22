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مسعف سعودي ينقذ حياة مسافر على متن رحلة دولية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أنقذ فني طب الطوارئ في هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله العنزي، مسافرًا عشرينيًا بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية وهو على متن الرحلة رقم 321 العائدة من القاهرة إلى الرياض.
وقال المسعف عبدالعزيز العنزي لـ “متابعات الخليج 365“: “أحمد الله أنني كنت سببًا في إحياء هذه النفس وهذا عملي وواجبي أينما حللت سأكون مستعدًا لمثل هذه المواقف حتى خارج أوقات العمل فأنا جاهز “.
ويضيف العنزي: بالأمس خلال عودتنا من القاهرة عبر الخطوط الجوية السعودية، تم النداء من قبل ملاحي الطائرة بوجود مريض بالطائرة من كان منكم طبيبًا أو ممرضًا يبرز بطاقته لملاحي الطائرة الآن، وعلى الفور أبرزت بطاقة عملي وباشرت الحالة ومعي طبيب باتحاد كرة القدم المصري.
وأضاف أن الحالة كانت غير مستقرة حيث كانت تُعاني من هبوط بالدورة الدموية وضيق في التنفس وضغط الدم لديه كان منخفضًا، حيث تم إعطاؤه أوكسجين ومن ثم تم إعطاؤه أدوية وسوائل لرفع نسبة ضغط الدم بالجسم حتى استعاد المريض وعيه وتابعت حالته حتى وصولنا مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
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