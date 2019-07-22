بدر البدر رئيساً تنفيذياً لـ مسك الخيرية

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” عن تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، وهي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، والاهتمام بمجالات التعليم والتقنية والإعلام والثقافة نحو تمكين المجتمع معرفياً وفق أفضل المعايير العالمية للوصول إلى كيان متين مزدهر تبنيه كوادر وطنية مؤهلة بخبرات عالية.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور بدر البدر جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الغالية بتعيينه رئيساً تنفيذياً لمؤسسة “مسك الخيرية”، معتبراً تعيينه مسؤولية كبيرة تجاه التكامل مع مسيرة العمل الدؤوبة التي درجت عليها المؤسسة وجميع العاملين فيها منذ تأسيسها في العام 2011م، حتى بلغت مستوى غير مسبوق في مجالها من حيث الإنجازات والاستحقاقات.

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وتولى البدر في مسيرته المهنية عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، حيث حقق إنجازات بارزة وخاصة عندما قاد فيها عملية التحول الكبرى من مسمى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية إلى شركة دور للضيافة، وأطلق الاستراتيجية التوسعية للشركة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، وساهم في مضاعفة حجم أعمالها، وكذلك لعب دوراً مهماً في قيادة عملية اندماج شركة أول نت خلال عمله فيها، بالإضافة إلى تأسيسه عدة شركات منها الشركة العالمية للاتصالات والإنترنت.

وللدكتور إسهاماته العديدة في عضوية مجالس إدارة عدة شركات مساهمة وناشئة، حيث كان عضواً في عدة لجان في الغرف التجارية الصناعية، وكان عضواً في لجنة أمناء جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، وعضو المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل وكلية تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ونال جوائز عديدة خلال مسيرته القيادية إذ صنف ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة، وضمن أقوى 20 مديراً تنفيذياً في مجال الضيافة بالمنطقة، وبقيادته فازت شركاته مرتين بجائزة أفضل بيئة عمل في السعودية.

يذكر أن الدكتور بدر حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وشارك بالعديد من البرامج القيادية في عدة جامعات كجامعة أوكسفورد، وكورنيل، وجورج واشنطن.