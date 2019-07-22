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2019-07-22 الفيصل يناقش خطة الحج مع آل الشيخ متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ .

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة ، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج ، إلى جانب تأهيل الدعاة ، وإقامة الندوات ، والمحاضرات التوعوية للحجيج ، كما اطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة .









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