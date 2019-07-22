رابط التقديم على وظائف وزارة العدل

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة العدل اليوم، في تلقي طلبات شغل عددٍ من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحاً عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت: (هنا) اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 19 ذي القعدة 1440 هـ وحتى يوم الخميس 22 ذي القعدة 1440 هـ.

شروط وظائف وزارة العدل

واشترطت الوزارة على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

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كما اشترطت الوزارة على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة، أن يكون حاصلاً على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بوظائف مراقب الأمن والسلامة، فاشترطت الوزارة على المتقدم بالمرتبة الرابعة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

واشترطت على المتقدم إلى وظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة.

واشترطت وزارة العدل على المتقدمة لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (نساء)، أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

وأكدت وزارة العدل ضرورة توفر مجموعة من الشروط العامة الخاصة بوظائف الأمن والسلامة، وتتمثل في أن يكون المتقدم سليم البنية والحواس والأعضاء، وحسن التصرف ولديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وباستخدام بعض وسائل الدفاع عن النفس والممتلكات.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر المؤهلات والخبرات المطلوبة في الوظيفة المراد التقدم عليها والمؤهلات الحاصل عليها من خارج المملكة ويلزم إرفاق ما يثبت معادلتها ولن يقبل أي طلب إلا بإرفاق الوثيقة والمعادلة، ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة الوظيفية للتعيين إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من (جيد) أو ما يعادله، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (عشرة) أيام فأكثر خلال السنة السابقة.