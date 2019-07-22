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2019-07-22 جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثالثة من المقبولين متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الباحة اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثالثة بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.

ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة, إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.









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