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شكرا لقرائتكم عاطل يتسلم 420 ريالًا فقط من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عاطل يتسلم 420 ريالًا فقط من حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
اشتكى أحد الشباب من قلّة مبلغ الدعم الذي يحصل عليه مقارنة بغيره من المواطنين الذين هم في ظروف مادية ومعيشية أفضل منه.
وقال الشاب في رسالة إلى حساب متابعات الخليج 365 : إنه مستفيد مستقل وعاطل عن العمل، ولا يحصل سوى على 420 ريال شهريًا في حين صديقه المعلم يحصل على ألف ريال.
وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : إن مبلغ الاستحقاق الذي يحصل عليه الشاكي صحيح وهو الاستحقاق الكامل للفرد المستقل.
وأضاف حساب متابعات الخليج 365 : يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر الغير مباشر من الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا حساب متابعات الخليج 365 مَن يرغب في معرفة قيمة الاستحقاق إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا)
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