طريقة إدارة المرفقات في حساب الموطن

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الكثير من الحالات يستوجب التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 إرفاق بعض المستندات اللازمة لإتمام عملية دراسة الأهلية تمهيدًا لصرف الدعم، ويُعاني الكثير من التعامل مع هذه المرفقات.

رفض المرفقات

تتعدّد أسباب رفض المرفقات وتتنوّع ما بين إرفاق مستندات بصيغة غير مدعومة أو بحجم أكبر من الحجم المسموح به في حساب متابعات الخليج 365، كما يتم رفض المرفقات إذا كانت لا تخصّ الشخص؛ خاصة عند التقديم كمستقل حيث يحدث أن يرفق الابن فاتورة كهرباء أو عقد إيجار باسم الأب في حين أنه يتقدم بالتسجيل كمستقل عن رب الأسرة.

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حل مشكلة رفض المرفقات

وفي حال رفض المرفقات يُعتبر الطلب مكتملًا مع مرفقات مرفوضة؛ لذا يجب التوجّه لموقع حساب متابعات الخليج 365 والدخول إلى تفاصيل الطلب ثم الانتقال إلى إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى بالشكل الصحيح.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.