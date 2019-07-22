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2019-07-22 نقاط التهدئة تباشر أعمالها على الطرق المؤدية لمكة والمدينة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلن الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر”، أن نقاط التهدئة باشرت أعمالها على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. Advertisements وأوضحت إدارة أمن الطرق أن ذلك يأتي بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وحجاج بيت الله الحرام .









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