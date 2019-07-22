- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفيت الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وأعلن والد الفنانة صابرين عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، خبر وفاة ابنته، قائلاً: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم”.
يذكر أن صابرين أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها إلى الخارج لتلقي العلاج، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.
وأدخلت الإعلامية صابرين بورشيد العناية المركزة للإشراف على حالتها الصحية بشكل دقيق، قبل أن يعلن والدها وعدد من زميلاتها خبر وفاتها صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.