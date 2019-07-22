“صحة مكة” توقع اتفاقية لترجمة 80 لغة بموسم الحج

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة متمثلة في برنامج المشاركة المجتمعية اتفافية مشاركة مجتمعية موسمية مع جمعية شفاء الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة؛ لتشغيل مشروع الترجمة الحضورية والآلية في موسم حج 1440هـ، بحضور ممثلي الإتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد عبدالله الطيب.

وذكرت صحة مكة المكرمة، أن هذه الاتفاقية أبرمت لتعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030 لتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركا للقطاع الحكومي وفقا للإحتياجات الفعلية بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم قاصدي البيت الحرام من الحجاج وزائرين؛ لتشغيل مشروع الترجمة الحضورية والآلية في موسم حج 1440هـ.

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وبينت أن صحة مكة المكرمة تلتزم بإيداع مبلغ الترجمة الحضورية الهاتفية في الحساب البنكي الخاص بالجمعية بقيمة 50000 ريال من قبل المتبرعين بالمساهمة المالية والذي تم التسويق الخيري له من خلال مدير تنمية الاستثمار الصحي بالشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور صابر المدني، كما يلزم الطرق الثاني بتوفير أجهزة الترجمة الآلية والبالغ عددها ٥٥ جهازة لترجمة 80 لغة.

وأشارت مشرفة البرنامج أخصائي أول محاسن شعيب، أن الاتفاقية تنقسم لقسمين قسم يخص الترجمة الحضورية الهاتفية والتى سوف تقدم من خلال مركز بلاغات 937 حيث سيتم توفير مترجمين لأكثر اللغات شيوعًا في الحج ليتم تقديم خدمة الترجمة للممارس الصحي و المريض وذويه.

أما فيما يخص الترجمة الآلية فقد تم التسويق للمشروع من قبل مشرفة برنامج المشاركة بدعم من أوقاف سعد وعبدالعزيز الموسى بمبلغ خمسون ألف ريال حيث سيتم تزويد المواقع الصحية بأجهزه الترجمة الآلية لتسهيل عملية التواصل بين مقدم الخدمة الطبية والمرضى الحجيج.