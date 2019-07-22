شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يُناقش مع آل الشيخ خطة «الشؤون الإسلامية» لموسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة في جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة، وإقامة الندوات، والمحاضرات التوعوية للحجيج، كما اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة في جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة، وإقامة الندوات، والمحاضرات التوعوية للحجيج، كما اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة.

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