أمير تبوك يطلع على إنجازات وبرامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، الأمين العام لجمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريرا مفصلا عن انجازات و برامج الجمعية ، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مسيرتها الاجتماعية.

كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية وإستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة وأكد سموه على اهمية تفعيل برامج وخطط الجمعية و التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع ، مثنياً سموه على دور الجمعية والقائمين عليها.مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله

من جهته أعرب امين عام الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية