أمير تبوك يطلع على إنجازات وبرامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، الأمين العام لجمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم لأمير المنطقة تقريرا مفصلا عن انجازات و برامج الجمعية ، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مسيرتها الاجتماعية.

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كما اطلعه على الخطط المستقبلية وإستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة وأكد على اهمية تفعيل برامج وخطط الجمعية و التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع ، مثنيا على دور الجمعية والقائمين عليها.

مشيدا بما يحضى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

من جهته أعرب امين عام الجمعية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية