السعودية | 13 ألف حاج إيراني وصلوا إلى السعودية

شكرا لقرائتكم 13 ألف حاج إيراني وصلوا إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، أن عدد حجاج إيران الذين وصلوا السعودية يزيد عن 13 ألف حاج، معظمهم من مدينتي طهران وبندر عباس.

ووصل حجاج إيران عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وعبروا المنفذين الجويين إلى مقر إقامتهم دون تأخير أو تعطيل.

وكانت السلطات السعودية قد هيأت تقنيات عالية لإنهاء إجراءاتهم، عبر منصات التختيم والبصمة، التي لا يقضي فيها الحاج الواحد سوى دقيقتين، كما جهزت فرقا طبية وإسعافية للحالات المرضية أو الطارئة.

فيما بلغ عدد إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى اليوم "614.918" حاجا.