“استعلام” نتائج قياس برقم الهويه فقط qiyas مركز القياس الوطني للقياس

يترقب العديد من الطلبة والطالبات في أنحاء المملكة العربية السعودية نتائج قياس برقم الهويه فقط أو بالاسم، ويبحثون هنا وهناك عن موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرات للعام الدراسي 1440 هـ والتي ظهرت في يوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة من عام 1440 هـ، وميلاديا توافق يوم 18 من الشهر الجاري، نتابع معكم للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهويه حتى يتمكن الطلبة والطالبات من التقدم للوظائف الإدارية التي أعلنتها وزارة العدل فيما سبق للخريجين.

نتائج قياس برقم الهويه فقط

للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية عن طريق موقع قياس فقد أشارت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المعنيين بأعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد درجات الطلبة والطالبات عملوا على الدقة العالية في تلك الأعمال قبل الإعلان عن النتائج.

ومع ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية ومع البحث المضني عن النتيجة يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع قياس برقم الهويه qiyas.sa.

كيفية الاستعلام عن نتائج قياس qiyas

يتم الدخول إلى موقع القياس الوطني.

يتم الاستعلام عن نتائج قياس عن طريق تسجيل رقم الهوية الوطنية.

يتم تسجيل رمز التحقق.

قم بالبحث عن النتيجة لظهور النتيجة والاستعلام عنها بسهولة.

المركز الوطني للقياس

المركز الوطني للقياس هو واحد من هيئات المملكة العربية السعودية التي تتماشى بمنهاج يوفر الخدمات المختلفة للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالعمل بدايةً من يوم 19 جمادى الاول 1421 هـ، وقد تم تغيير الإسم منذ ثلاث سنوات إلى هيئة التقويم والتعليم في 30 من شهر رجب 1437 هـ، ويتخصص المركز الوطني للقياس في تقويم العملية التعليمية وتقييمها، ويعمل على قياس كفاءة المعلمين وقياس مستوى الطلبة في المملكة.