وزارة العدل السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.. وهنا رابط التقديم وشروط التسجيل

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء التقديم في وظائفها الشاغرة وذلك بالنسبة للرجال والنساء منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأثنين الموافق 22 يوليو و19 من ذي القعدة لسنة 1440 هجريًا، مؤكدة بأن باب التقديم سوف يستمر مفتوح أمام كل الشباب الراغبين في الحصول على وظائف وزارة العدل حتى مساء الخميس المقبل، والموافق 25 يوليو الجاري عبر موقع بوابة توظيف وزارة العدل على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى كل وظيفة سيكون لها بعد الشروط ولن يتم قبول عملية التسجيل إلا إذا كان المتقدم للحصول على الوظيفة مستوفى لكل الشروط الخاصة بها.

رابط التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية 1440

قالت وزارة العدل السعودية، بأن التقديم للحصول على الوظائف الشاغرة بالنسبة للرجال والنساء من خلال الدخول إلى “بوابة توظيف وزارة العدل” ومن ثم رفع كل الملفات والأوراق المطلوبة على البوابة، وإختيار الوظائف التي تناسب الشخص المتقدم للحصول على إحدى هذه الوظائف المتاحة.

وذكرت وزارة العدل في بيان التوظيف الخاص بها بأن واحد من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، هو أن يكون المتقدم من الحاصلين على الجنسية السعودية، وكذلك أن تتوفر لديه كل الخبرات والمؤهلات المطلوبة في كل وظيفة على حدة.

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مواعيد بداية التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية

أشارت مصادر وزارة العدل السعودية، بأن اليوم الأثنين كان أول أيام فتح باب التقديم والتسجيل في الوظائف الشاغرة، وسوف يستمر باب التقديم مفتوح على مدار الثلاث أيام المقبلة، ومن المتوقع بأن يتم غلق الباب في ساعة مبكرة من مساء يوم الخميس القادم والموافق 25 يوليو الجاري.

الوظائف المتاحة في وزارة العدل السعودية

وعن الوظائف المتاحة والتي تم الإعلان عنها في بيان توظيف وزارة العدل السعودية فقد جاءت على النحو التالي:

وظائف الدعم الفني

وظائف الصحة والسلامة المهنية

وذكرت وزارة العدل بأن التقديم على هذه الوظائف سيكون متاحة للرجال والنساء على حد سواء، وسوف يقوم كل متقدم بتحديد عدة رغبات للمناطق التي من الممكن أن يعمل بها حسب مكان إقامته.