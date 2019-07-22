موعد عيد الاضحى 2019 السعودية – اجازة عيد الاضحى في السعودية

نقدم لكم موعد عيد الاضحى 2019 السعودية خاصة مع اقتراب عيد الاضحى يزداد بحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن اجازة عيد الاضحى في السعودية، ونعرض لكم موعد اجازة عيد الاضحى 1440 في المملكة العربية السعودية وما هو اليوم الأول في اجازة عيد الاضحى وعدد أيام اجازة الاضحى، ونستكمل معكم كافة التفاصيل حول موعد اجازة عيد الاضحى 1440-2019 في المملكة وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد اجازة عيد الاضحى 1440

يبحث جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى 1440 وما هو يوم عيد الاضحى 2019 السعودية ومدة أيام إجازة عيد الأضحى، وتحدد وزارة الخدمة المدنية في المملكة أول أيام إجازة عيد الأضحى يوم الخامس من ذي الحجة القادم، على أن تنتهي اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية يوم الخامس عشر من ذي الحجة.

موعد عيد الاضحى 2019 السعودية

نقدم لكم موعد عيد الاضحى 2019 السعودية والذي سيوافق يوم الإثنين الثاني عشر من أغسطس 2019 القادم، على أن يكون يوم وقفة عرفات الأحد الموافق التاسع من ذي الحجة 1440 الموافق الحادي عشر من أغسطس 2019.