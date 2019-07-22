فيديو يوثِّق حرق مركبة مواطنة بالعيدابي.. وابنتها تطلع «عاجل» على التفاصيل

فُجِعَت مواطنة بتعرُّض مركبتها للاحتراق أمام منزلها بمحافظة العيدابي، بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان، وقالت ابنتها لـ«عاجل»: «الحادثة وقعت عند الساعة 2:20 ظهر السبت الماضي، أمام منزلنا...».

وتابعت: «أقدم مجهول على حرق المركبة، ولاذ بالفرار.. ارتكب جريمته بشكل مفاجئ لنا.. النيران تسبَّبت في تلفيات وأضرار كبيرة في كامل أجزاء السيارة.. تمَّ إبلاغ الجهات الأمنية بشرطة محافظة العيدابي...».

وقالت ابنة المواطنة: «مركبة والدتي من نوع: أكسنت، موديل 2011.. أبلغنا الجهات الأمنية في شرطة محافظة العيدابي، وننتظر التقارير التى ستصدر في هذا الشأن.. الجاني لم يتم ضبطه حتى اللحظة.. نطالب بإنزال أشد العقوبات عليه، ليكون رادعًا له ولغيره»‪.‬‬‬

ووفق مقطع مصور، تعرَّضت المركبة المذكورة إلى حادثة حريق متعمدة أمام أحد المنازل في محافظة العيدابي بعد أن سكب الجاني عليها كميات من الوقود وإشعال النار بأجزائها كافة والفرار من مسرح الجريمة.

وأتت النيران– وفق المقطع- على كامل المركبة، فيما لاتزال ملابسات الجريمة غامضة، وتحاول الجهات الأمنية فك لغزها عبر تكثيف عمليات البحث والتحري عن مرتكبها بهدف الوصول إلى الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية معه، قبل تسليمه لجهة الاختصاص.

