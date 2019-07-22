السعودية اليوم / لجنة الإصحاح البيئي بالحرث تكثف أعمال الرش وردم المستنقعات



الحرث 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

كثفت لجنة الإصحاح البيئي بمحافظة الحرث تزامناً مع موسم هطول الأمطار بالمنطقة , أعمال الرش وردم المستنقعات ومكافحة نواقل المرض بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أن بلدية المحافظة زادت عدد فرق الرش وردم المستنقعات بمختلف المواقع بالمحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة , راجيات العون والتوفيق للجميع.

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14:44ت م

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