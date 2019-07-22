السعودية اليوم / 900 ألف زهرة و 35 ألف شجرة متنوعة ينتجها مشتل بلدية رأس تنورة



الدمام 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أنتج مشتل بلدية محافظة رأس تنورة 900 ألف زهرة مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، كما ينتج حوالي 35 ألف شجرة وشجيرة من أنواع مختلفة.

وأوضح رئيس البلدية بالإنابة ناصر بن عمر التميمي أن هذا الإنتاج يأتي في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم، كما يأتي أيضًا ضمن إطار الخطط المعتمدة لتجميل الشوارع والمنتزهات والحدائق والكورنيش، لزيادة الرقعة الخضراء ونسبة الظل بالمحافظة لما لها من تحسين الأجواء المناخية وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وبين التميمي أن البلدية قامت بتنفيذ وتركيب شبكات ري وتجهيز التربة لمواقع مستحدثة في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك إعادة تأهيل بعض المواقع التي سوف يتم زراعتها لاحقاً بالزهور والأشجار والشجيرات، مشيراً إلى أن المشتل هذا العام سيكثف العمل على إنتاج الأشجار والشجيرات مثل الأكاسيا والبونسيانا والجاتروفا والياسمين الهندي وغيرها من الشجيرات، وذلك لبقائها على مدار السنة.

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