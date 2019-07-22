السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على إنجازات وبرامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية



تبوك 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بمكتبه بالإمارة اليوم ، الأمين العام لجمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريراً مفصلاً عن إنجازات و برامج الجمعية ، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مسيرتها الاجتماعية.

كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية تفعيل برامج وخطط الجمعية التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع ، مثنياً على دور الجمعية والقائمين عليها، مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

من جهته أعرب أمين عام الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.

// انتهى //

14:43ت م

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