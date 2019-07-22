حج / مخيم دعوي لاستقبال حجاج دول مجلس بمدينة الحجاج في الخرج



الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

تشارك إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج، بإقامة مخيم دعوي بمدينة الحجاج في المحافظة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم الحج لهذا العام.

وعملت الإدارة على توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج، وتجهيز مصلى المدينة بالفرش والمصاحف.

من جهته، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ نواف بن صغير الشمري، يوم أمس، بالوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الحجاج بالمحافظة.

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14:34ت م

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