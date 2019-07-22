السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة ومساعده



نجران 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ حمد بن حسن الحماد، يرافقه مساعده الشيخ خالد بن صالح الموينع.

وفي بداية الاستقبال بارك سموه تسمية الشيخ الموينع مساعدًا لرئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة , معربا عن أمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وأكد سموه تميّز هذه البلاد في صون الحقوق، بفضل المنهج الذي اتخذته منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتطبيق الشريعة الإسلامية، والحكم بالعدل.

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14:33ت م

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