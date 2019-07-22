السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يطلع على سير ترحيل المقرارات من المستودعات للمدارس



ينبع 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

اطلع مدير التعليم بمحافظة ينبع رئيس لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم في المستودعات المركزية للإدارة على عمليات توزيع الكتب الدراسية وجهود فريق العمل ومشرف المقررات الدراسية والجهات المساندة.

كما تفقد خطة الترحيل لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التي تأتي ضمن الخطة التنفيذية لاستعداد العام الدراسي القادم, يرافقه عددًا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرف المقررات المدرسية بإدارة التخطيط والتطوير, حيث كان في استقبالهم مدير المستودعات سعد ربيع الذبياني؛ وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن آلية عمل المستودعات في استقبال وتوزيع الكتب والأثاث على المدارس.

وتجوّل الدكتور العقيبي والوفد المرافق بأرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات، واطمأن على سير خطط توزيع الكتب المدرسية، بحسب وصولها من قِبل الوزارة وجدول إرسالياتها للمدارس والمكاتب وحصر الاحتياج ومتابعة الترحيل.

وعقد مدير تعليم ينبع عقب الجولة اجتماعًا بفريق العمل أثنى من خلاله على الجهود المقدمة من قبل العاملين ، و استعرضوا خلاله عددًا من المقررات الجاري ترحيلها والمرحّلة، وبحث تذليل المعوقات التي قد تواجه عملية الترحيل، ومضاعفة الجهود لبداية مثالية وجادة للعام الدراسي الجديد.

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14:27ت م

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