السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالحدود الشمالية



عرعر 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة حسين بن سعد الشهراني بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.

وهنأ سموه مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه, متمنياً له التوفيق والسداد.

واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, على أعمال فرع الإدارة بمنطقة الحدود الشمالية , مشيداً بما يقوم فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود للرقي بالأعمال الموكلة للفرع.

من جهته عبر مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة .

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14:26ت م

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