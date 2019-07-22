السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثالثة من المقبولين للعام الدراسي القادم



الباحة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة الباحة اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثالثة بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.

ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة, إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

// انتهى //

14:22ت م

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