السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء فرع هيئة المهندسين



سكاكا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة

واستمع سموه خلال اللقاء من القايد لشرح عن أهداف الهيئة، التي تسعى لبناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، والعمل على تحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية.

كما أوضح رئيس اللجنة أن الهيئة تعمل على الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً.

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بدور الهيئة في تطوير المهنة ودعمها العمل الهندسي المهني لخدمة القطاع الهندسي والمهندسين السعوديين، متمنياً للجميع التوفيق .

// انتهى //

14:22ت م

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سكاكا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة المهندس أحمد بن قضيب القايد ونائب وأعضاء اللجنة.واستمع سموه خلال اللقاء من القايد لشرح عن أهداف الهيئة، التي تسعى لبناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، والعمل على تحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية.كما أوضح رئيس اللجنة أن الهيئة تعمل على الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً.ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بدور الهيئة في تطوير المهنة ودعمها العمل الهندسي المهني لخدمة القطاع الهندسي والمهندسين السعوديين، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //14:22ت م0098

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