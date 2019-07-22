السعودية اليوم / بريطانيا: الإرصاد تحذر من موجة حر شديدة



لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

حذر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا من موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة.

وأصدرت وزارة الصحة في إنجلترا ومكتب الإرصاد تحذيراً من الدرجة الثانية توقعا خلاله ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية مصحوبة بمعدلات رطوبة عالية ربما تسبب اضرارًا لصحة المسنين والأطفال والأشخاص الأقل قدرة على تحمل الأمراض.

ومن المتوقع أن تقترب او تتجاوز درجة الحرارة معدل 38.5 درجة مئوية، الأعلى في البلاد منذ بدء التسجيلات، خصوصاً الخميس القادم.

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14:02ت م

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