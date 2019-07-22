السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يتفقد مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز الفوارة

بريدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
قام مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي أمس، بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمركز الفوارة.
حيث تجول العتيبي، في أقسام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفوارة، ملتقياً مع أئمة وخطباء المساجد، بعد ذلك زار جامع العتيق ملقياً كلمة توجيهية بتنظيم المكتب التعاوني، بالإضافة إلى زيارته لمقر مهرجان الفوارة.
واستعرض مساعد رئيس مركز الفوارة سالم بن محمد النحيت، الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة في منطقة عمل الفوارة ومناقشة التطلعات التي تهدف إلى مواصلة الأعمال المميزة والجهود المباركة التي تقدمها الوزارة بمتابعة من معالي الوزير آل الشيخ.
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13:48ت م
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